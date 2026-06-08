Jorge Valdivia vuelve al arresto domiciliario nocturno tras fallo de la Corte de Apelaciones

Cabe recordar que dicha acción judicial se enmarca en la investigación de la Fiscalía Metropolitana Oriente por su eventual participación en cuatro delitos sexuales.

La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la resolución del Cuarto Juzgado de Garantía y decretó el arresto domiciliario parcial nocturno para Jorge Valdivia.

La decisión fue adoptada por la Primera Sala del tribunal de alzada tras acoger los recursos de apelación del Ministerio Público y la parte querellante. Tras la anterior, se dejó sin efecto lo resuelto previamente por el tribunal de garantía respecto de las medidas cautelares que pesaban sobre el exfutbolista.

Con este fallo, el exfutbolista deberá permanecer en arresto domiciliario parcial nocturno, además de mantener la firma mensual, el arraigo nacional y la prohibición de acercarse a las denunciantes mientras se desarrolla la investigación.





Jorge Valdivia deberá volver a arresto domiciliario nocturno

Este revés ocurre a poco más de una semana de que su defensa solicitara la revisión de medidas cautelares el pasado 29 de mayo. Lo cual fue acogido por el tribunal.

Sin embargo, de acuerdo a información de Radio Biobío, la resolución fue apelada por la Fiscalía de Género y la Corte de Apelaciones resolvió a favor del Ministerio Público.

Cabe recordar que dicha acción judicial se enmarca en la investigación de la Fiscalía Metropolitana Oriente por su eventual participación en cuatro delitos sexuales.