“Estoy más confundido de lo que tú crees”: Casa de reposo despide a Julio Jung y revela su último mensaje a las cuidadoras
“Cuídame, sostén mi mano. Por favor, no falles y mantente a mi lado. Cuídame hasta que me vaya”, declaró Jung.
Este domingo, la casa de reposo Buona Vita Chicureo, donde permanecía Julio Jung en el último tiempo, despidió al actor tras su muerte a los 84 años.
Además, la institución causó revuelo tras revelar un emotivo video que el actor grabó, dedicando un mensaje a sus cuidadoras.
“Por favor, no falles y mantente a mi lado”
A través de su cuenta de Instagram, los miembros de la casa de reposo publicaron: “Hoy nos toca despedir a un gran artista y, sobre todo, a un querido amigo”.
En esa misma línea, agregaron: “Su paso por esta vida nos dejó lecciones inolvidables, una sonrisa constante y la sabiduría de quien sabe disfrutar los detalles: desde la poesía hasta los buenos momentos compartidos”.
Dentro de la misma publicación, Buona Vita compartió un video donde aparece Julio Jung entregando un emotivo mensaje a sus cuidadoras, donde refleja lo que significa dicha labor.
“Estimada cuidadora, no me pidas que me acuerde, no trates de entenderme. Déjame descansar y saber que me estás cuidando. Cuídame, sostén mi mano. Por favor, no falles y mantente a mi lado. Cuídame hasta que me vaya”, comienza diciendo Jung.
Además, añadió: “Lo único que sé es que te necesito y que, por favor, no me dejes solo. No pierdas la paciencia conmigo, no te quejes, no te chorees o llores”.
“No puedo ayudarte con mi forma de actuar. Estoy más confundido de lo que tú crees que significa confusión”, declaró.
Finalmente, el actor concluye: “Solo recuerda que te necesito y que lo mejor de mí ya se fue. Quiéreme hasta que me vaya. Gracias por cuidarme”, mientras que la institución cerró el mensaje con un “Buen viaje, maestro”.
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