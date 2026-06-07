Funeral de Julio Jung: Confirman hora y lugar de la ceremonia de despedida

El actor está siendo velado en el Teatro Oriente y sus funerales se realizarán durante el mediodía del lunes.

Este sábado se confirmó el fallecimiento del reconocido actor chileno Julio Jung, a los 84 años.

Durante este domingo se está llevando a cabo su velorio en el Teatro Oriente, espacio simbólico para su despedida dada su trayectoria ligada a las tablas.

“El legado va a ser eterno. Sus películas, sus obras de teatro, sus programas de humor, su radioteatro, su voz, su energía, su pasión por el teatro y por la política”, destacó su hijo, Julio Jung Duvauchelle.





La despedida de Julio Jung

Julio Jung está siendo velado en el Teatro Oriente, ubicado en la avenida Pedro de Valdivia 099, en la comuna de Providencia.

Su funeral se llevará a cabo desde el mediodía del lunes 8 de mayo, hora a la que saldrá del teatro en dirección a la Pérgola de las Flores, donde recibirá un homenaje.

Finalmente realizará un responso íntimo para la familia y seres queridos en el Cementerio General.