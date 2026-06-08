Mapa de encerronas en Santiago: Estos son los puntos más peligrosos según informe de la PDI

El Centro Nacional de Análisis Criminal de la policía civil identificó los patrones horarios y los puntos de la región con la mayor incidencia de este tipo de delitos.

Un informe del Centro Nacional de Análisis Criminal de la PDI indagó en las tendencias, variables críticas y eventuales transformaciones de las encerronas en la Región Metropolitana.

Según explica la investigación, una de las variables estructurales más relevantes es la configuración de la estructura vial de la región, pues pone el foco, entre otros, en autopistas, enlaces tipo trébol y caleteras estrechas.

Todas estas generan “escenarios propicios para la maniobra de bloqueo”, pues dichos puntos generan disminución obligada de velocidad, limitación de alternativas de escape y, en algunos casos, menor visibilidad o cobertura de vigilancia.

Distribución de las encerronas en 2024

El análisis de los 852 delitos registrados por la PDI durante los años 2024 (493 casos) y 2025 (359 casos) evidencia una “concentración territorial claramente definida” en determinados ejes estructurantes de la red vial de la Región Metropolitana.

Durante 2024, el fenómeno presentó una fuerte concentración en el eje sur–oriente, destacando. Estas cuatro comunas concentraron por sí solas 317 hechos, equivalente a aproximadamente el 64% del total anual:

La Florida : 127 casos

: 127 casos Macul: 100 casos

100 casos Peñalolén : 52 casos

: 52 casos Ñuñoa: 38 casos

Distribución de las encerronas en 2025

En 2025, si bien se mantiene la concentración en el mismo eje, se observa una reducción significativa en La Florida (de 127 a 56) y Macul (de 100 a 27), lo que explica en parte la disminución global del fenómeno.

No obstante, Peñalolén mantiene una incidencia elevada (43 casos), lo que indica persistencia del nodo sur–oriente como zona estructural, mientras que en la comuna de Providencia se observa un incremento importante (de 6 a 18).

Asimismo, la disminución cuantitativa global registrada en 2025 se produce principalmente por la contracción en comunas históricamente concentradoras (como La Florida y Macul), mientras que otras comunas experimentan incrementos moderados.

Los puntos y horarios críticos de las encerronas

Finalmente, el análisis de la frecuencia temporal de las 852 encerronas registradas entre 2024 y 2025 permitió a la PDI identificar un patrón horario, lo que a su vez descartó una “distribución homogénea” a lo largo del día.

Según el informe de CIPOL, el tramo horario 20:00–23:59 concentra, por amplia diferencia, la mayor cantidad de hechos en todos los días de la semana.

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Sin embargo, el patrón en todos los días de la semana sugiere que no se trata de un fenómeno estrictamente asociado a fines de semana, sino de una lógica operativa estable: el tramo 00:00–03:59 presenta una frecuencia moderada, siendo la segunda franja horaria de relevancia.

En conclusión, dice la policía civil, el fenómeno presenta una “marcada concentración en horario nocturno temprano” (20:00–23:59), siendo el 68% de los hechos los que se concentraron en este tramo, consolidándose como la principal ventana operativa.