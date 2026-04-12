Entradas desde $2.000: Conoce las mejores promociones para disfrutar el Día del Cine

El Día del Cine está fijado para el próximo lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de abril.

Falta cada vez menos para el día favorito de los cinéfilos y los amantes de las películas en general, el Día del Cine, una fecha esperada por muchos en que podrás ir al cine pagando hasta un 50% menos que el resto del año.

En esta ocasión podrías ver peliculas como Hoppers: Operación Castor, La posesión de la momia, El castillo ambulante (reestreno), entre otros.

Cuándo es el Día del Cine 2026

Ente año, el Día del Cine está fijado para el próximo lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de abril.





Promociones en el Día del Cine 2026

Este año son cinco las cadenas de cines que ya han confirmado su participación en el Día del Cine. Estas son: Cinépolis, Cineplanet, Cinemark, Muvix y Cine Star.

Salas tradicionales: A $2.000 en películas en 2D y 3D, Play y Aera Dolby Atmos .

en películas en y . Salas Especiales: A $4.000 en películas proyectadas en formatos 4DX, Prime, IMAX y MX4D.

Para la compra de entradas a bajo costo se informó que el próximo 15 de abril comenzarán la preventa de las entradas para el Día del Cine, la cual se podrá comprar de forma presencial, en el sitio web de los cines o en sus respectivas aplicaciones.