Presentan acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau

Diputados de los partidos Nacional Libertario y Republicano ingresaron la acusación en contra del exministro de Hacienda de Gabriel Boric dadas las polémicas que desató el Informe de Finanzas Públicas.

Tal y como habían adelantado hace unas semanas, este lunes, diputados de los partidos Nacional Libertario y Republicano presentaron una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

El libelo apunta a los cuestionamientos al otrora titular de la cartera Hacienda durante el gobierno de Gabriel Boric, acusando haber vulnerado la Ley de Administración Financiera del Estado.

“Consideramos y estamos seguros de que la acusación constitucional debe avanzar, y se le debe prohibir al exministro Nicolás Grau, cumplir cualquier cargo público durante los próximos cinco años“, señaló el diputado Cristóbal Urruticoechea.





En su exposición el parlamentario del Partido Nacional Libertario argumentó que “como denota el texto que hemos trabajado, no tiene la capacidad suficiente para administrar, para delegar, o para simplemente contar la verdad”.

Las acusaciones contra el exministro Grau

La acción contra Nicolás Grau apunta a las inconsistencias identificadas en el último Informe de Finanzas Públicas del Gobierno del expresidente Gabriel Boric.

En ese, según Jorge Quiroz, actual ministro de Hacienda, se habría omitido deuda por unos US$10.500 millones.

En concreto son cuatro las acusaciones contra Nicolás Grau: