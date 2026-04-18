“Queremos combatir el extremismo”: Las palabras del expresidente Boric en cumbre progresita en España

El exmandatario chileno se reunió con Jefes de Estado y de Gobierno de diferentes partes del mundo. En la instancia, abordó la oportunidad de que la ONU sea liderada por una mujer.

Este sábado el expresidente Gabriel Boric participó del encuentro internacional “En Defensa de la Democracia”, en Barcelona, España, cumbre progresista a la que acudieron diversas autoridades latinoamericanas.

Desde el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, hasta el mandatario de Brasil, Lula da Silva, al evento también asistieron el presidente de Colombia, Gustavo Petro, además de autoridades de Irlanda, Sudáfrica y el presidente del Consejo Europeo, entre otros jefes de Estado y de Gobierno.

Declaraciones de Boric en cumbres progresistas de España

“Cuando nos juntamos quienes tenemos convicciones, ideales progresistas, de un mundo más justo, la verdad es que somos mucho más fuertes y durante demasiado tiempo hemos estado separados”, partió diciendo Boric.





Enfatizando en el “genocio del pueblo palestino” y el “debilitamiento (…) del multilateralismo que parece no dar abasto con las demandas actuales“, se refirió a la importancia de “cultivar” la democracia y responderle a la sociedad que confía en ellos para tener una mejor vida.

“Queremos que la riqueza se distribuya con justicia, queremos combatir el extremismo (…) como bien decía el Presidente Sánchez, queremos no solamente apuntar a quienes son nuestros adversarios porque no queremos hablar y generar miedo, queremos generar propuestas, esperanzas“, agregó.

Aunque sin una mención explícita, Boric se refriió a la candidatrua de la expresidenta Bachelet a la Secretaría General de la ONU: “Estamos ante una oportunidad de que por primera vez en 80 años de historia, las Naciones Unidas sea liderada por una mujer y espero que quienes estamos aquí también seamos capaces de ponernos de acuerdo”.