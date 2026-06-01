Marcha contra el Gobierno se toma la Alameda: Revisa los cortes y desvíos

La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios convocó a una marcha en contra del Gobierno tras la primera Cuenta Pública y hubo que realizar cambios en el tránsito y el desplazamiento por la Alameda.

Durante la tarde de este lunes, se registraron desvíos en la Alameda debido a una protesta en contra del Gobierno de José Antonio Kast, tras su primera Cuenta Pública.

La marcha fue convocada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) en respuesta al descontento por la actual administración.

Entre los argumentos apuntaron a la denominada “megarreforma”, los recortes del Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno y los cambios que plantea el proyecto llamado Escuelas Protegidas.





“Nos movilizamos por una educación digna, construida por sus comunidades y con condiciones mínimas para estudiar”, señalaron en la convocatoria que realizaron a través de Instagram.

Desvíos y suspensión del tránsito en la Alameda

La marcha fue convocada para iniciar en Plaza Baquedano y manifestarse en el sector donde está la estación de Metro Baquedano.

Debido a la concentración de gente se activó un despliegue policial en el eje Alameda-Providencia y en calles del sector aledañas.

Por parte de Transporte Informa, señalaron que hubo que realizar desvíos y suspensión del tránsito por la Alameda en dirección al centro debido a la presencia de personas en las calzadas.

Desvíos en el centro:

Av. Providencia al poniente por Salvador al sur

Alameda al oriente desviado por Manuel Rodríguez al norte

Av. Santa Rosa desviado por Santa Isabel al oriente

Av. Vicuña Mackenna al norte por Curicó al poniente buses y Rancagua al oriente vehículos particulares

Teatinos al sur por Agustinas al oriente

Zenteno al norte impedido el viraje al oriente por Alameda

Purísima al sur desviado por Av. Cardenal José María Caro