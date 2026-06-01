Sammis Reyes no fue el único: WWE contactó a exparticipante de Fiebre de Baile para eventual fichaje

El exjugador de la NFL recibió una inesperada propuesta de la empresa de wrestling. Sin embargo, otra destacada figura del deporte nacional también estaría siendo tentada por la famosa compañía.

Durante las últimas horas, la División de Identificación de Talentos y Reclutamiento de la WWE dejó en shock a dos conocidos deportistas de nuestro país tras contactarse con ellos para ofrecerles la oportunidad de unirse a sus filas, mismo espacio en que se encuentra Stephanie Vaquer y La Catalina.

Se trata de Sammis Reyes y la exintegrante de Fiebre de Baile (T1), Ignacia Cifuentes, quienes fueron recientemente notificados y así lo dejaron ver en sus redes sociales.

¿Sammis Reyes e Inni Cifuentes a la WWE?

El exjugador de la NFL compartió en su cuenta de Instagram un posteo con el mensaje de WWE en donde lo invitaban a participar.





“Me comunico contigo para saber si podrías estar interesado en una oportunidad con la WWE”, es parte del DM que la empresa de wrestling le dejó a Reyes.

Él, por su parte, reaccionó con un “oye, WWE. ¿nos vemos?”, haciendo referencia a cuando hizo un llamado a Ibai Llanos para enfrentarse en la Velada del Año.

Por otro lado, la esgrimista compartió una historia en su Instagram, dando a conocer que le llegó de forma inesperada el mismo mensaje que a Sammis.

“Oye @wwerecruit nos vemos?”, escribió Cifuentes junto al emoji de una luchadora, etiquetando a la cuenta verificada de la WWE.

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