“Como pecas, pagas”: Angélica Sepúlveda reflotó polémica de Eliana Albasetti tras fuerte acusación

La actriz recordó sus enfrentamientos con la “fierecilla de Yungay” en un reality show, desclasificando un momento en que “cruzó un límite”. Sin embargo, Sepúlveda lo desmintió y sacó a flote una antigua polémica relacionada a la activista.

Una antigua rivalidad farandulera reflotó en redes sociales y tiene como protagonistas a las ex chicas reality Angélica Sepúlveda y Eliana Albasseti.

Todo comenzó cuando Albasseti, actualmente dedicada al activismo y rescate animal, recordó en entrevista con Revista Sarah sus enfrentamientos con Sepúlveda cuando ambas participaban en un reality show.

“Fueron momentos super angustiantes, porque estábamos encerrados y yo siempre intentaba llevarme bien con todos. Hasta hoy tengo buena relación con la mayoría de 1810, pero Angélica tenía una personalidad que chocaba mucho con el resto de la casa y yo era parte del grupo que no se llevaba bien con ella”, partió diciendo.

Luego, sostuvo que “quizás no debería haberme afectado tanto, pero en ese momento todo se sentía muy real. Ella era una competidora muy fuerte y manejaba mucho esa energía de competencia. Yo, en cambio, nunca me he sentido muy buena para competir. Nunca entendí muy bien por qué tenía tanta rabia conmigo”.





El nuevo round de Angélica Sepúlveda y Eliana Albasetti

“¿Hoy podrías hablar con Angélica Sepúlveda desde otro lugar o ya no hay vuelta atrás?”, le consultaron, y Eliana hizo una dura acusación contra la denominada “fierecilla de Yungay”.

“ Después del reality pasó algo que para mí cruzó un límite. Mi hija Emilia estuvo muy grave cuando tenía apenas un año y ella hizo comentarios burlándose de la situación. Ahí decidí que no quería volver a relacionarme con ella”, contestó la activista.

La situación no quedó ahí, ya que Angélica decidió responderle a través de su cuenta de Instagram. “Díganle a esa mujer que la mitomanía tiene solución, así termina con las mentiras que inventa”, dijo en una historia.

“Eliana, te daré pantalla porque das pena. Y deja de hacerte la víctima porque te pusieron los cuernos con varias, ¿o olvidaste que tú también fuiste ‘patas negras’ cuando te metiste con C…? Las patitas“, lanzó Sepúlveda.

Después, recordó una nota del diario La Cuarta del año 2009 que se titula “Pillan chanchito al Coca saliendo con Albasetti”, la cual hacía referencia a un supuesto affaire entre Eliana y el exfutbolista Coca Mendoza.

“ Como pecas, pagas. Retrofarándula, ¿querías pantalla? Pues ahí la tienes… y hoy se las da de bishhhtima. En mis memorias de TV, le tengo un capítulo dedicado“.