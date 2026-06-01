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Sala Cuna Universal: Pdte. Kast revela nuevas indicaciones con las que avanzará el proyecto

Durante la Cuenta Pública, el mandatario indicó que buscan “poner fin a una barrera que por más de 100 años ha afectado la contratación de mujeres en Chile”. El proyecto sería ingresado el próximo 15 de junio.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

Entre los proyectos que dio a conocer el presidente José Antonio Kast durante la Cuenta Pública se encuentra el plan de Sala Cuna Universal, que será ingresado el próximo 15 de junio y se espera que, de ser aprobado, genere cambios de forma gradual para garantizar la sostenibilidad finaciera de las mujeres trabajadoras.

Respecto a este plan, el mandatario indicó que buscan “poner fin a una barrera que por más de 100 años ha afectado la contratación de mujeres en Chile“.

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