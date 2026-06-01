Sala Cuna Universal: Pdte. Kast revela nuevas indicaciones con las que avanzará el proyecto

Durante la Cuenta Pública, el mandatario indicó que buscan “poner fin a una barrera que por más de 100 años ha afectado la contratación de mujeres en Chile”. El proyecto sería ingresado el próximo 15 de junio.

Entre los proyectos que dio a conocer el presidente José Antonio Kast durante la Cuenta Pública se encuentra el plan de Sala Cuna Universal, que será ingresado el próximo 15 de junio y se espera que, de ser aprobado, genere cambios de forma gradual para garantizar la sostenibilidad finaciera de las mujeres trabajadoras.

Respecto a este plan, el mandatario indicó que buscan “poner fin a una barrera que por más de 100 años ha afectado la contratación de mujeres en Chile“.