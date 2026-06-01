Tragedia minera en Andacollo: Trabajador murió tras explosión durante labores de tronadura

El hecho ocurrió en momentos en que la víctima desarrollaba labores asociadas a tronaduras dentro de la faena. Al lugar acudieron voluntarios de Bomberos, funcionarios de salud y personal municipal.

Una tragedia se registró la tarde de este lunes en la comuna de Andacollo, región de Coquimbo, luego de que un trabajador minero perdiera la vida tras sufrir un accidente al interior de la mina “El Aguilucho”.

Según consignó el medio local Mi Radio, el hecho ocurrió cerca de las 17:30 horas, en momentos en que la víctima —un hombre de aproximadamente 60 años— desarrollaba labores asociadas a tronaduras dentro de la faena.

Por motivos que aún deben ser esclarecidos, el trabajador habría resultado impactado por una detonación que lo lanzó contra material rocoso al interior del yacimiento.





Lo que se sabe de la tragedia en mina de Andacollo

Tras lo ocurrido, compañeros de la víctima lograron sacarlo de la mina y comenzaron su traslado hacia Andacollo en un vehículo particular. Durante el recorrido se encontraron con personal del SAMU que iba camino a la emergencia, iniciándose maniobras de estabilización antes de continuar rumbo al Hospital de Andacollo.

Pese al despliegue de los equipos de emergencia, el hombre falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Según la información preliminar, mantenía extensas quemaduras en gran parte de su cuerpo, además de múltiples fracturas derivadas de la explosión. Desde los equipos médicos indicaron que el paciente presentaba heridas de extrema gravedad y sin signos vitales al momento de la evaluación.

En el procedimiento participaron voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Andacollo, funcionarios de Salud, SAMU y personal municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. Ahora serán las diligencias investigativas las que deberán establecer cómo se produjo el fatal accidente.