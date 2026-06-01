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Grafitero vandalizó avión en el Aeropuerto: ¿Cómo vulneró la seguridad sin levantar sospecha?

El sujeto vulneró las medidas de seguridad y logró ingresar a la losa sin ser descubierto y abrió debate sobre las medidas de protección al interior del recinto.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

Un hombre ingresó a la losa del Aeropuerto de Santiago, y sin levantar sospechas, vandalizó un avión que se encontraba estacionado.

Todo esto salió a la luz, luego de que el mismo protagonista de los registros publicara los videos con la aeronave rayada, esto desde el anónimato y utilizando su álias.

Un hecho que deja al descubierto las falencias de seguridad que mantiene el recinto, tras una nueva vulneración la cual se mantiene siendo investigada.

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