Detuvieron a 2 mujeres en Aeropuerto de Santiago: Iban a viajar con pasajes comprados con fraude bancario

Ambas acusadas tenían programado un vuelo desde el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez con destino a Madrid, España.

Dos mujeres fueron detenidas este miércoles en el Aeropuerto de Santiago, tras ser acusadas de participar en una estafa vinculada al uso fraudulento de tarjetas bancarias para la compra de pasajes aéreos con destino a Madrid, España.

Todo comenzó cuando la víctima se percató de una serie de cargos no reconocidos en su tarjeta de crédito, los cuales correspondían a la adquisición de boletos aéreos, por lo que procedió a realizar una denuncia.

Esta situación activó las alertas y dio paso a diligencias de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 55ª Comisaría de Pudahuel para identificar a quienes habrían utilizado estos datos bancarios.





Fue así como funcionarios policiales llegaron hasta el sector de migraciones del Terminal 2 del aeropuerto y lograron establecer la identidad de dos mujeres chilenas, de 25 y 26 años.

Ambas tenían programado un vuelo internacional para esa misma jornada y, según detalló la institución, una de ellas no mantenía antecedentes policiales, mientras que la otra registraba antecedentes previos.

Las acusadas fueron detenidas y puestas a disposición de la justicia para su respectivo control de detención, mientras continúan las diligencias destinadas a establecer la existencia de otras posibles víctimas.