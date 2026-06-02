Aprueban proyecto de ley Escuelas Protegidas impulsado por el pdte. Kast en Congreso

La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aceptó las modificaciones del Senado este lunes.

El proyecto de ley Escuelas Protegidas impulsado por el presidente José Antonio Kast fue aprobado este martes en el Congreso.

La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aceptó las modificaciones del Senado, despachando así la iniciativa a ley.

Con esta norma, el gobierno busca reforzar la seguridad en establecimientos educacionales tras el aumento de episodios de violencia escolar en el país.

De este modo, contempla la revisión de bolsos, mochilas y bolsillos de los estudiantes y también regula el uso de ropa, gorros y capuchas en colegios.

El proyecto finalmente fue ratificado por la Sala en cuatro votaciones, con tres reservas de constitucionalidad presentadas por parlamentarios opositores.





La ministra de Educación, María Paz Arzola, valoró la aprobación de Escuelas Protegidas: “Se ha entendido la urgencia de legislar, y dar más certezas y herramientas a los establecimientos”.

“Así como también dar señales claras de que la violencia y los delitos no deben tener lugar en el espacio educativo “, agregó la secretaria de Estado.

Arzola además mencionó que a través de las indicaciones del Senado se considerarán resguardos que “responden a dudas legítimas que se habían dado sobre esta materia”.

“Para proteger el bienestar del estudiante”, este estará en presencia de dos adultos que llevarán a cabo la revisión de mochilas o ropa, que además deberán redactar un acta de la instancia.