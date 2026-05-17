Revisión de mochilas: Este lunes el Senado votará proyecto de ley “Escuelas Protegidas”

El plan impulsado por el Gobierno fue aprobado en general por 103 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones en la Cámara de Diputados y Diputadas.

Este lunes el Senado votará el proyecto “Escuelas Protegidas”, iniciativa del Ejecutivo que busca reforzar la seguridad en establecimientos educacionales tras el aumento de episodios de violencia escolar en el país.

Uno de los puntos que más debate ha generado del paquete de medidas es la revisión de mochilas y bolsillos de estudiantes para prevenir el ingreso de armas o elementos utilizados en ataques.

De acuerdo a lo establecido en la Comisión de Educación, la legislación permitiría que dos integrantes de la comunidad educativa, incluyendo al menos uno de Convivencia Escolar, puedan solicitar que los alumnos vacíen sus mochilas.





Revisión de mochilas: Este lunes se vota el proyecto en el Senado

Durante la discusión inicial, la Comisión de Educación estableció las diferencias entre revisiones masivas y particulares.”Las primeras aplicarán en una sala o en el hall del establecimiento, invitándose a los alumnos a vaciar sus mochilas“, indicaron.

En caso de resistencia y existir sospechas fundadas de un posible ataque, se aplicará una revisión particular en una sala aparte y se contactará al apoderado del estudiante.

“En el caso de que el joven se niegue a la revisión, se llamará a su apoderado, y si este no asiste, se llamará a Carabineros o la PDI”, para continuar con la revisión.

Otras medidas del plan “Escuelas Protegidas”

El proyecto también regula el uso de “ropa, gorros y capuchas” en colegios, aunque tras la revisión se incorporaron excepciones para estudiantes TEA, neurodivergentes, con cáncer, por motivos religiosos o identidad de género.

Además, la norma sanciona hechos de violencia que provoquen la “interrupción de clases”, pero excluye casos asociados a “crisis, desregulación emocional o condiciones de salud, discapacidad o neurodesarrollo”.

Otra medida aprobada fue limitar temporalmente la gratuidad en educación superior para condenados por delitos contra personas o recintos educacionales. La restricción no aplicará a menores y será de hasta cinco años para adultos.