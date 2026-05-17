Criteria y promesa de expulsión de migrantes: 76% cree que debía entenderse de manera concreta y real

Criteria consultó sobre la expulsión de migrantes a raíz de que esta semana el mandatario afirmara que se trataba de “una metáfora”.

“Era una metáfora”. Eso dijo el presidente José Antonio Kast el pasado miércoles 13 de mayo sobre su promesa de campaña de expulsar a migrantes irregulares en su primer día de mandato.

Durante un encuentro de la Cámara Chilena de la Construcción, el mandatario afirmó: “Algunos dicen: ‘Oigan, llevan 60 días y usted dijo que en el primer día iba a expulsar a 300 mil migrantes’… Es una metáfora. Si alguien cree que en un día uno va a expulsar a 300 mil, creo que entendió mal”, señaló.





Informe Criteria sobre expulsión de migrantes

Criteria consultó sobre la expulsión de migrantes, la que fue una de las principales promesas de campaña de José Antonio Kast.

Ahí, el 76% cree que debía entenderse de manera concreta y real. Entre la izquierda: 94%. Mientras que entre la derecha: 65% de forma concreta y 29% de forma simbólica.