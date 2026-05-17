Enel anuncia cortes de luz en 10 comunas de la Región Metropolitana para este lunes 18 de mayo

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 10 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este lunes 18 de mayo.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Colina, Quilicura, Conchalí, Independencia, Pudahuel, Maipú, San Ramón, Macul, Peñalolén y Las Condes.





Las comunas de Santiago que sufrirán corte de luz este lunes 18 de mayo

Colina: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Quilicura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Conchalí: Desde las 14:00 hasta las 17:00 horas.

Conchalí: Desde las 09:30 hasta las 12.30 horas.

Independencia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Pudahuel: Desde 09:30 hasta las 15.30 horas.

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

San Ramón: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Macul: Desde las 15:00 hasta las 18:00 horas.

Macul: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Peñalolén: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.