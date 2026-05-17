“Ordene sus prioridades”: Confusam critica al Gobierno por eventual uso de policías en recintos de salud para identificar migrantes

A través de sus redes sociales, la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal interpeló al mandatario ante la posibilidad de incluir presencia policial en centros de salud para identificar migrantes irregulares.

La Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal (Confusam) cuestionó al presidente José Antonio Kast tras proponer presencia policial en los servicios de salud para identificar a personas migrantes en situación irregular.

A través de su cuenta oficial de X, el organismo argumentó sus críticas aludiendo a la falta de seguridad que tienen los usuarios y trabajadores.

“Kast quiere policías en centros de salud para detectar migración irregular. No ha puesto policías para proteger de agresiones a usuarios y trabajadores y los quiere para detectar migración ilegal“, señalaron.

En la misma línea, interpelaron al mandatario llamándolo a que “0rdene sus prioridades, presidente“.





“Ordene sus prioridades”: Confusam interpela al presidente José Antonio Kast

Cabe recordar que esta no es la primera diferencia pública entre la Confusam y el Gobierno.

Lo anterior, puesto que tras los recortes anunciados por Hacienda para el Ministerio de Salud, el organismo se declaró en “alerta nacional” y acusaron que la ministra de Salud, May Chomalí, habría “faltado a la verdad” con la organización.

En aquella instancia, desde la Confusam señalaron que la secretaria de Estado les habría señalado que “los recortes en salud primaria no afectarían la atención directa de nuestros usuarios y usuarias”.