Tras salidas de Jouannet y Quintana: Pdte. Kast designó nuevos subsecretarios en Seguridad Pública

El gobierno informó este martes una nueva reestructuración en la cartera liderada por Martín Arrau, luego de que el presidente José Antonio Kast aceptara las renuncias de los subsecretarios de Seguridad Pública y de Prevención del Delito.

El gobierno informó este martes una nueva reestructuración en el Ministerio de Seguridad Pública, luego de que el presidente José Antonio Kast aceptara las renuncias de Andrés Jouannet como subsecretario de Seguridad Pública y de Ana Victoria Quintana en Prevención del Delito.

A través de un comunicado, el Ejecutivo agradeció la labor desarrollada por ambas autoridades, destacando especialmente su participación en la “instalación y fortalecimiento del Ministerio, así como la coordinación institucional frente a una de las principales prioridades del país”.

Los nuevos subsecretarios en Seguridad Pública

En reemplazo de las autoridades salientes, el mandatario designó a María del Pilar Giannini como nueva subsecretaria de Seguridad Pública y a Gonzalo Guerrero Valle como nuevo subsecretario de Prevención del Delito.

“Ambos nombramientos buscan reforzar la conducción institucional del Ministerio de Seguridad Pública y fortalecer la coordinación del Estado en materia de seguridad pública, prevención del delito y respuesta frente al crimen organizado, las incivilidades y las principales amenazas que afectan a las familias del país”, indicó el comunicado.

Giannini es cientista política y doctora en Ciencia Política por la University of Notre Dame. Entre sus cargos anteriores destacan la jefatura de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y la secretaría ejecutiva de la Unidad Coordinadora para la Reforma de Carabineros, además de su experiencia en seguridad comunal y coordinación municipal.

Por su parte, Guerrero es abogado, posee estudios de posgrado en derecho constitucional, sociología política y ciencia política, y cuenta con trayectoria en gestión pública y asesoría gubernamental.

Entre otras funciones, fue jefe de gabinete del Ministerio del Interior y secretario ejecutivo de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia. También ha desarrollado una carrera académica ligada al derecho público y las políticas públicas.