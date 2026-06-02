Reestructuración en Seguridad: Ministro Arrau solicita la renuncia de subsecretarios de su cartera

El subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, y la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana serán reemplazados por petición del ministro.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, solicitó la renuncia de dos subsecretarios de su cartera. Andrés Jouannet (Seguridad) y Ana Victoria Quintana (Prevención del Delito).

Esto a dos semanas de su asunción en el cargo tras la salida de Trinidad Steinert en el cambio de gabinete.

Según consignó La Tercera, el presidente José Antonio Kast le permitió reestructurar su cartera, en la cual ya hay posibles candidatos para reemplazarlos.

Se trataría del exsubsecretario del Interior del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Juan Francisco Galli y el excarabinero y actual diputado republicano Enrique Bassaletti.