Cadem: 49% cree que Plan de Reconstrucción Nacional de presidente Kast beneficiaría a los más ricos

Según la última encuesta, un 49% también está en desacuerdo en general con esta iniciativa impulsada por el gobierno.

En la última edición de la encuesta Plaza Pública Cadem, se consultó sobre el Plan de Reconstrucción Nacional presentado el miércoles pasado por el presidente José Antonio Kast en cadena nacional.

Los encuestados opinaron sobre las medidas del proyecto y también sobre quiénes consideran que serían los mayores beneficiados por este.

Los principales beneficiados del plan según Cadem

Un 49% de las personas cree que los más ricos se verían principalmente beneficiados por el Plan de Reconstrucción Nacional anunciado por el gobierno de José Antonio Kast.

Por su lado, un 44% considera que será a todos por igual. Y en general, un 49% está en desacuerdo con esta iniciativa, mientras que un 42% lo aprueba.

Medidas del Plan de Reconstrucción Nacional con más apoyo

Las medidas más apoyadas por los encuestados de Cadem fueron las siguientes:

Ampliar el financiamiento del Fondo de Emergencia a regiones de Ñuble y Biobío (77%)

Subsidio para la creación de empleo formal (75%)

Eliminar el IVA en la compra de viviendas nuevas por 12 meses (75%)

Por otro lado, las que tuvieron menor porcentaje fueron: