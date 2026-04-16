Cadem: Aprobación de pdte. Kast registra nueva caída y un 62% rechaza polémico almuerzo en La Moneda

Roberto Izikson, gerente general de Cadem, adelantó el sondeo que se publicará este domingo, donde el mandatario sigue registrando un constante retroceso.

El presidente José Antonio Kast sigue registrando un retroceso en su aprobación, según la próxima encuesta Plaza Pública de Cadem.

Roberto Izikson, gerente general de Cadem, adelantó el sondeo que se publicará este domingo, donde el mandatario obtuvo un 40% de aprobación, dos puntos menos que la encuesta anterior. En tanto, la desaprobación del jefe de Estado se situó en 53%.

ADELANTO #PlazaPública @Cadem_cl

Aprobación Presidencial

40% (-2pts) aprueba y 53% desaprueba la gestión del Presidente Kast, manteniendo un leve pero constante retroceso desde el 20 de marzo a la fecha. pic.twitter.com/98zWzKqwPA — Roberto Izikson (@rizikson) April 16, 2026

Cadem: 62% rechaza almuerzo en La Moneda

La encuesta también incluyó dos preguntas sobre el polémico almuerzo ofrecido por el mandatario a sus excompañeros de Derecho en el Palacio de La Moneda.

Ante la pregunta “¿le parece bien o mal que el Presidente haya realizado un almuerzo con sus excompañeros de universidad en La Moneda?”, un 62% contestó que mal, 31% bien y un 7% no respondió.

En una segunda consulta, se precisó: “Ahora, si este almuerzo fue financiado completamente con recursos personales del Presidente, ¿le parece bien o mal que se realice en La Moneda?”. Un 59% de los encuestados respondió que “mal” y un 38% le parece “bien”.

Además, se analizaron las principales medidas planteadas por el presidente Kast en su primera cadena nacional.