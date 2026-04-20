PDI detiene a tres estudiantes de la UACh acusados por agresión a ministra Ximena Lincolao

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, confirmó que este lunes serán formalizados por el delito de atentado contra la autoridad.

Tres estudiantes de la Universidad Austral (UACh) fueron detenidos por el presunto ataque a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, ocurrido durante su visita el 8 de abril por el inicio del año académico.

El gobierno comunicó este lunes que Policía de Investigaciones (PDI) identificó a dos hombres y a una mujer. Los jóvenes serán formalizados durante esta jornada por el delito de atentado contra la autoridad.

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se refirió a la detención: “Quiero reconocer el trabajo de PDI junto al Ministerio Público, quienes luego de distintas diligencias de investigación lograron identificar y detener a los autores de este grave hecho”.





“Como Gobierno estamos conscientes de que las manifestaciones pacíficas son un derecho. Pero la violencia nunca es aceptable bajo ningún punto de vista, cualquiera sea la demanda. No hay causa justa que justifique agredir a una autoridad o recurrir a la violencia”, agregó la secretaria de Estado.

Además anunció que estará presente en la formalización: “El Ministerio de Seguridad interpuso una querella. Vamos a ser parte y concurrir a la audiencia de hoy con el fin de solicitar las medidas cautelares más gravosas para los imputados“.