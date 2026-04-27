Fuerte sismo sacudió al norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro

El temblor se registró a las 07:37 horas de este lunes 27 de abril en la región de Tarapacá.

Un fuerte sismo de 4,5 sacudió este lunes 27 de abril al norte del país, concretamente a la región de Tarapacá.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 07:37 horas y se localizó a 56 kilómetros al suroeste de Mina Collahuasi, región de Tarapacá.





Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 115 kilómetros.