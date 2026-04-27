Programas Programación Señal en vivo
/

Fuerte sismo sacudió al norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro

El temblor se registró a las 07:37 horas de este lunes 27 de abril en la región de Tarapacá.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Un fuerte sismo de 4,5 sacudió este lunes 27 de abril al norte del país, concretamente a la región de Tarapacá. 

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 07:37 horas y se localizó a 56 kilómetros al suroeste de Mina Collahuasi, región de Tarapacá. 

Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 115 kilómetros.

Seguir en Seguir en