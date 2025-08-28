¿Katteyes o KATSEYE? La confusión que se tomó las redes tras lineup de Lollapalooza Chile 2026 - Chilevisión

El festival contará con headliners como Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Deftones y Lorde. Sin embargo, los nombres de dos artistas causaron diversas reacciones en redes sociales.

Lollapalooza Chile 2026 reveló este jueves su esperado lineup con headliners como Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Deftones, Lorde y Tyler, The Creator.

En su próxima edición, el festival dejará Cerrillos y volverá al Parque O'Higgins, en el centro de Santiago, para los días 13, 14 y 15 de marzo de 2026.

A través de redes sociales, se generó toda una confusión respecto a la presencia de dos artistas del cartel: Katteyes y Katseye. Dos nombres muy similares, pero con estilos y orígenes completamente distintos.

Lollapalooza Chile 2026: Katteyes vs. KATSEYE

Katteyes es el nombre artístico de Fernanda Villalobos Cortés, influencer y cantante chilena de género urbano.

Tiene una fuerte presencia en redes sociales, siendo una de las chilenas más populares de internet: Más de 45 millones de seguidores en TikTok, alrededor de 13 millones en Instagram y 1,27 millones en YouTube.

Comenzó su carrera en redes sociales en 2017, a los 13 años, bajo el alias Iamferv. En 2018 lanzó su primera canción, Perdemos el control. También incursionó en teatro y creó su propia marca de ropa en 2021.

En su corta pero exitosa carrera musical, Katteyes ha colaborado con artistas como Kidd Voodoo, Pailita, Princesa Alba, La Joaqui y Kuina, entre otros. Actualmente, es una de las chilenas más escuchadas en Spotify.

En cambio, KATSEYE es un grupo de pop con sede en Los Ángeles, creado bajo la metodología de producción del K-pop, aunque sus integrantes provienen de distintas nacionalidades.

La agrupación integrada por Daniela, Lara, Manon, Megan, Sophia y Yoonchae se gestó en 2023 en el reality “The Debut: Dream Academy”, una colaboración entre Hybe Corporation y Geffen Records, donde siguieron el sistema de formación al estilo K-pop pero con una formación internacional.

Debutaron en junio de 2024 con el sencillo Debut, seguido del éxito Touch en julio, y luego lanzaron su primer EP SIS (Soft Is Strong) en agosto de 2024.

En abril de 2025 lanzaron el sencillo Gnarly, que consiguió su primer ingreso en el Billboard Hot 100, y más tarde, en junio, publicaron su segundo EP, Beautiful Chaos, que alcanzó el puesto #4 en el Billboard 200.

Revisa algunas reacciones acá:

31 minutos cuando se encuentre con dos minutos y katseye con katteyes https://t.co/v0pX1hz7a3 pic.twitter.com/kbVNZBJaIa — michu🌙 (@satoruswft) August 28, 2025

Katseye y katteyes cruzandose en el backstage del llola pic.twitter.com/GC6zAC6NTL — Mor KARMA LT3 Y TS12 🔜 (@Whosmor_) August 28, 2025