“Era una suerte de compañía”: Nicolás Oyarzún sorprendió al revelar compleja lucha contra adicción - Chilevisión

El actor Nicolás Oyarzún brindó una entrevista al participar del podcast Más que Titulares, conducido por Javiera Quiroga, donde compartió una importante revelación.

Oyarzún afirmó que está luchando contra una compleja adicción, ya que lleva varios años peleando contra su adicción al cigarro, sobre todo luego de que su papá sufriera un ACV debido a su consumo de tabaco.

Nicolás Oyarzún lucha contra la adicción al cigarro

"Lo había dejado un año y medio, y después volví con todo, durante mucho tiempo, y ahora lo dejé, con ayuda", señaló el actor, donde agregó que actualmente lleva dos meses sin consumir, lo cual para él es un gran logro luego de que antes se fumara hasta dos cajetillas por día.

De hecho, señaló que esto lo ha logrado gracias a un psiquiatra y a un medicamento específico, el cual no quiso revelar el nombre.

"Yo fumé mucho, mucho. El cigarro, conmigo viviendo solo, era una suerte de compañía: Ahora se me olvida que fumaba, por lo que todo ha sido rápido", indicó.