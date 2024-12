La dura reacción de Claudio Valdivia a entrevista de su padre por caso de Jorge Valdivia - Chilevisión

Esto luego de que Luis Valdivia saliera en apoyo del "Mago", dando a entender una cercana relación de padre e hijo, la que incluso fue criticada por Daniela Aránguiz.

Claudio Valdivia recientemente alzó la voz sobre la polémica entrevista que realizó su padre, Luis, ante la detención de Jorge Valdivia, luego de ser formalizado por el delito de violación.

En esta ocasión, el deportista aclaró cuál es su verdadera relación con su progenitor, y la de este con el "Mago", contradiciendo totalmente los dichos de Luis en Primer Plano.

La dura crítica de Claudio Valdivia a su padre

En conversación con Only Fama, Claudio fue consultado sobre el testimonio que dio su padre en el programa Primer Plano, respecto al caso de Jorge.

En este sentido, el chico reality aseguró brevemente y sin agregar más detalles: "Yo hace 6 o 7 años que no tengo relación con mi padre".

Recordemos que en dicha entrevista a Chilevisión, Luis insistió en la inocencia de Jorge, al mismo tiempo que comentaba que "se extrañan los hijos, más en esta situación (…) me gustaría abrazarlo, un abrazo fuerte, apretado".

Por su parte, Daniela Aránguiz también salió a criticar los dichos de su ex suegro, acusando de ser "inconsecuente y vendido", puesto que, a juicio de la panelista, él debió apoyar a su hijo en silencio.

"Si yo quiero ayudar a mi hijo, me voy a quedar en silencio y no voy a hacer nada que pueda perjudicar o meter bulla... Él debió quedarse callado sentado en su casa. Sobre todo cuando no tiene una relación con Jorge, cuando él insistió y se enroló para ir a verlo y el mismo Jorge le denegó la visita", indicó Aránguiz en Sígueme de TV+.