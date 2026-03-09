JC Rodríguez contó qué hará tras su salida de Chilevisión: “En esto mis hijos me han apoyado” - Chilevisión

El animador contó que fue apoyado por sus hijos en esta decisión y que tras más de una década se concentrará en nuevos proyectos. “Me corresponde dar un paso al costado, buscar nuevos horizontes”, aseguró.

Julio César Rodríguez se sinceró este lunes en Contigo en la Mañana y contó los motivos de su salida de Chilevisión, luego de la noticia que se dio a conocer el viernes pasado.

El periodista reflexionó sobre los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de dar un paso al costado luego de 13 años en el canal y contó qué depara su futuro laboral.

“Estamos con el corazón con un poquito de pena pero son cuestiones que uno tiene que hacer en la vida y finalmente llevo 13 años en el canal", comentó.

"He dejado la vida en cada cosa que he hecho en Chilevisión, entonces ahora me corresponde dar un paso al costado, buscar nuevos horizontes, hacer nuevas cossa y dejarlos en un lugar que está muy lindo para trabajar”, reconoció.

Las razones de la salida de JC Rodríguez

Sobre los motivos de su renuncia, apuntó a que “tengo que tener la capacidad de sacarme mi ego y decir ‘yo también puedo dar un paso al lado, partir cosas nuevas, generar nuevas cosas no desde esta plataforma’. No es fácil bajarse de este buque y no saber para donde”.

Por otra parte, Julio César Rodríguez detalló que esto se trata de una decisión personal ya que “estoy reorganizando mi vida por mi familia y por mí“.

“En esta decisión mis hijos me han apoyado. Ellos ya están grandes y la gran reflexión que me deja es que el tiempo de calidad con la familia no solamente tiene que ser en la vida sino que en momentos específicos de la vida”, agregó.

En ese sentido, apuntó a que “el tiempo que uno no pasa con sus hijos a cierta edad no es reemplazable. Las cosas se tiene que hacer cuando se tienen que hacer”.

El futuro de JC

Sobre lo que vaya a pasar en materia laboral, Julio César Rodríguez aseguró que en el futuro cercana se concentrará en Yuly, su canal de Youtube.

“Ahora parte con programación nueva, con cuatro programas más de los que tiene entonces es un canal robusto. De hecho hoy en la tarde grabo los primeros capítulos de la nueva temporada entonces en eso voy a estar seguro”, detalló.

“En lo demás no sé. No sé si se va a acercar alguien para ofrecerme algo”, comentó.