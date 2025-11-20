Mensaje e invitación: Pareja de Lucas Cepeda contó cómo iniciaron su relación - Chilevisión

Revuelo causó en las redes sociales la confirmación del romance de Lucas Cepeda con Steffi Elizondo, la que se dio a conocer con un posteo en Instagram de la influencer.

Precisamente, la joven de 26 años entregó detalles de su relación con el jugador de Colo Colo, quien le mandó flores y regalos desde la concentración de la Selección Chilena en Rusia.

"Es muy preocupado, les habla a mi hermana o mis amigas para saber dónde estoy y enviarme algún detalle", contó en entrevista con LUN.

Consultada sobre los motivos para hacer público su amor, la ex pareja de Jere Klein señaló: "No sé, me bajó el amor. Quería presumirlo porque es un gran hombre. Tengo muy pocos ex pololos, sólo dos y con todas mis parejas he terminado bien, nada qué decir".

Steffi Elizondo reveló cómo inició relación con Lucas Cepeda

La empresaria contó cómo se inició el amor con el futbolista, indicando que "todo partió porque Lucas me escribía por Instagram, pero la verdad es que yo no estaba dispuesta a conocer nadie ya que venía saliendo de una relación".

Consultada sobre si sabía que Cepeda era futbolista, Elizondo afirmó: "Claro, yo lo conocía. Soy colocolina y ahora mucho más fanática, jaja. Siempre me invitaba al estadio a verlo, pero sólo lo veía como público, no nos juntábamos después ni nada. Fui a muchos partidos así".

Además, aprovechó de revelar un singular detalle que se dio en la primera cita. "Fuimos a comer. Me dijo: 'Sólo puedo estar 30 minutos porque tengo que ir a entrenar'", sostuvo.

"Lo que me gustó mucho de él fue su sencillez. Es muy cariñoso y detallista, creo que eso fue lo que me terminó por conquistar", agregó.