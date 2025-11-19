“Eso se llama lealtad”: La última foto de Jere Klein antes de caer detenido en población de Lo Prado - Chilevisión

El artista urbano fue detenido por microtráfico de drogas cuando conducía su auto y en el procedimiento se le incautó $1.900.000 en efectivo y distintos tipos de drogas.

El cantante urbano Jere Klein fue detenido la tarde del martes en medio de un procedimiento por microtráfico de drogas en la Villa Santa Anita, comuna de Lo Prado.

El artista fue detenido en durante un patrullaje preventivo, mientras iba a bordo de un vehículo marca Mercedes Benz de alta gama con cinco ocupantes.

Antes de su detención y posterior traslado a la 44° Comisaría de la mencionada comuna, el intérprete de ANDO compartió a través de sus redes sociales una imagen junto a sus amigos.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

“La amistad no se negocia, eso se llama lealtad”, escibrió en la foto que compartió en sus historias de Instagram.

Detención de Jere Klein

Lo que llamó la atención de Carabineros fue que al estacionar se habrían realizado maniobras temerarias, por lo que se procedió con e control de identidad y el personal policial descubrió indicios de consumo de drogas.

Jeremías Tobar, nombre real de la artista, fue trasladado hasta la 44° Comisaría de Lo Prado bajo la Ley 20.000 por tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Además no portaba su licencia de conducir.

En el procedimiento se incautó $1.900.000 en efectivo y distintos tipos de drogas.