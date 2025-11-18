“Estaba sin licencia”: Video muestra detención de Jere Klein por microtráfico de drogas - Chilevisión

Durante la tarde de este martes, personal de Carabineros detuvo al cantante urbano Jere Klein por microráficos de drogas tras una fiscalización en la Villa Santa Anita en la comuna de Lo Prado.

El artista conducía un vehículo de alta gama marca Mercedes Benz y en su interior iban otras cuatro personas, momento en que personal policial se percata de maniobras temerarias a la hora de estacionar.

Los antecedentes de la detención de Jere Klein

En ese contexto, el mayor de Carabineros, Cristián Galaz , señaló a Radio BioBio que "uno de ellos se logra identificar como Jeremías Tobar, que es un cantante urbano; es conocido a nivel urbano y nacional, por cuanto se procede a su detención y traslado a la Comisaría".

El video muestra al artista entrando a la 44° Comisaría de Lo Prado con esposas en las muñecas y mascarilla: "Yo soy el conductor, es mi vehículo, estaba sin licencia. Además, conducía", señaló Jere Klein al ser interrogado.

Por otro lado, el mayor Galaz precisó: "él se encontraba conduciendo de manera temeraria, arriesgada, poniendo en riesgo quizás a algunos vecinos".

Al momento de la fiscalización, los ocupantes se encontraban fuera del vehículo y se incautaron cerca de dos millones de pesos en efectivo, además de distintos tipos de drogas. Estos antecedentes fueron enviados al Ministerio Público.