 “Estaba sin licencia”: Video muestra detención de Jere Klein por microtráfico de drogas - Chilevisión
Minuto a minuto
“Estaba sin licencia”: Video muestra detención de Jere Klein por microtráfico de drogas Defensa de Trinidad Cruz-Coke solicita que se le otorgue protección policial y alega inocencia de Ugalde Alcaldesa de Torres del Paine confirma fin de la búsqueda tras tragedia: Desaparecidos están en refugios Pdte. Boric tras tragedia en Torres del Paine: “Cuentan con toda la colaboración de las autoridades” “No hay ninguna persona que....”: Alcaldesa expuso hipótesis tras fatal tragedia en Torres del Paine
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
18/11/2025 22:40

“Estaba sin licencia”: Video muestra detención de Jere Klein por microtráfico de drogas

Durante el procedimiento se incautaron cerca de dos millones de pesos en efectivo y distintos tipos de drogas.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este martes, personal de Carabineros detuvo al cantante urbano Jere Klein por microráficos de drogas tras una fiscalización en la Villa Santa Anita en la comuna de Lo Prado.

El artista conducía un vehículo de alta gama marca Mercedes Benz y en su interior iban otras cuatro personas, momento en que personal policial se percata de maniobras temerarias a la hora de estacionar.

Los antecedentes de la detención de Jere Klein

En ese contexto, el mayor de Carabineros, Cristián Galaz , señaló a Radio BioBio que "uno de ellos se logra identificar como Jeremías Tobar, que es un cantante urbano; es conocido a nivel urbano y nacional, por cuanto se procede a su detención y traslado a la Comisaría".

El video muestra al artista entrando a la 44° Comisaría de Lo Prado con esposas en las muñecas y mascarilla: "Yo soy el conductor, es mi vehículo, estaba sin licencia. Además, conducía", señaló Jere Klein al ser interrogado.

Por otro lado, el mayor Galaz precisó: "él se encontraba conduciendo de manera temeraria, arriesgada, poniendo en riesgo quizás a algunos vecinos".

Al momento de la fiscalización, los ocupantes se encontraban fuera del vehículo y se incautaron cerca de dos millones de pesos en efectivo, además de distintos tipos de drogas. Estos antecedentes fueron enviados al Ministerio Público.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Comenzó la postulación al Subsidio DS1: Revisa requisitos y plazos para acceder a la casa propia

Lo último

Lo más visto

Aumenta número de turistas fallecidos y desaparecidos en el Parque Nacional Torres del Paine

Personal de Carabineros se encuentra en el Parque Nacional trabajando en las labores de búsqueda del grupo de turistas afectados mientras realizaban el circuito "O".

18/11/2025

“Me retiro”: Gonzalo Cáceres descolocó a Pamela Díaz tras sincera opinión sobre Felipe Kast

El reconocido maquillador no se guardó nada y aprovechó la instancia para hablar sobre la actual relación de "La Fiera" con el senador.

18/11/2025

No eres sólo tú: Confirman caída mundial de X, ChatGPT, Canva y otros sitios tras fallo

La caída tuvo su origen en una falla en Cloudflare, una empresa que protege y acelera el tráfico hacia y desde nubes públicas, nubes privadas, nubes híbridas, entre otras.

18/11/2025

Llevan 4 meses: Skarleth Labra reveló por qué no ha formalizado relación con conocido cantante

La bailarina e influencer fue interrogada por el panel de El VAR de Fiebre de Baile y sinceró que lleva cuatro meses de relación. Eso sí, aclaró que todavía no está pololeando.

18/11/2025
Publicidad