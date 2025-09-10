 Imputado pero libre: El detalle por el que Jere Klein no fue detenido por allanamiento en su casa - Chilevisión
10/09/2025 17:59

Imputado pero libre: El detalle por el que Jere Klein no fue detenido por allanamiento en su casa

El cantante urbano de 19 años subió fotos fuera del país horas antes del operativo en su domicilio y la noche del martes compartió que estaba de vuelta en Chile alentando a La Roja en el estadio.

Publicado por CHV Noticias

Nuevos antecedentes de la investigación por tráfico de drogas, a la que fue vinculada el cantante urbano Jere Klein, fueron dados a conocer por el Ministerio Público.

El artista sufrió el allanamiento de su vivienda en Chicureo la tarde del lunes, operativo que fue parte de una investigación vinculada a una banda de narcotráfico que incluyó a casi una veintena de domicilios.

En ese contexto, la fiscal explicó el motivo por el cual el cantante, pese a que fue encontrada una prensa con restos de clorhidrato de cocaína en su casa y a estar en calidad de imputado en la investigación, no tiene una orden de detención en su contra.

El motivo por el que Jere Klein sigue en libertad

Según dio a conocer Contigo en Directo, el motivo por el que Jere Klein no ha sido detenido es porque al momento del allanamiento este no estaba en el domicilio.

En esa línea, la fiscal a cargo de la investigación habría advertido que si el artista hubiera estado en el domicilio al momento del operativo policial, hubiese quedado detenido por estar en flagrancia

Para el momento del operativo en su casa, el artista estaba de viaje fuera del país e, incluso, compartió horas antes en sus redes imágenes en Medellín, Colombia.

Sin embargo, para la noche del martes compartió una nueva publicación en su cuenta de Instagram, esta vez de regreso en Chile alentando a La Roja en el Estadio Nacional.

