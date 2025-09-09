 Jere Klein reapareció en redes tras allanamiento a su casa: Compartió foto en pleno estadio - Chilevisión
Quién es Jere Klein: El cantante urbano imputado tras allanamiento en su casa por drogas
09/09/2025 23:29

Jere Klein reapareció en redes tras allanamiento a su casa: Compartió foto en pleno estadio

El cantante urbano se encuentra en calidad de imputado pero sin una orden de detención en su contra en el marco de una investigación por tráfico de drogas.

Publicado por CHV Noticias

El cantante urbano Jere Klein reapareció en sus redes sociales luego de que Carabineros allanara su domicilio en Chicureo como parte de una investigación por narcotráfico.

En la vivienda del cantante fue encontrada una prensa con restos de clorhidrato de cocaína, la cual habría sido utilizada para la dosificación de drogas para su comercialización.

En ese contexto, la noche de este martes, el artista, quien se mantiene en calidad de imputado, subió una historia a su cuenta de Instagram desde el Estadio Nacional viendo el partido de la selección chilena.

Jere Klein reapareció en redes

Horas antes del allanamiento de su domicilio, el artista había compartido una serie de registros en Medellín, Colombia. 

Incluso, junto a uno de los videos que subió arriba de una lancha, escribió la frase: "Le gusta mi mundo, le gusta el narcotráfico".

Pese a que no existe una orden de detención en su contra, el último posteo del cantante evidencia que ya está de regreso en el país.

En esta ocasión, el intérprete subió una foto alentando en La Roja en el duelo frente a Uruguay en el Estadio Nacional, imagen que acompañó con un “Vamos Chile.

