 Arrojó positivo a clorhidrato de cocaína: Esta es la prensa que encontró Carabineros en casa de Jere Klein - Chilevisión
09/09/2025 13:08

Arrojó positivo a clorhidrato de cocaína: Esta es la prensa que encontró Carabineros en casa de Jere Klein

Se informó que este procedimiento se realizó en el marco de una investigación por tráfico de drogas y aunque no se encontraron sustancias ilícitas en la casa del cantante, Carabineros realizó un importante hallazgo. 

Este lunes, Carabineros realizó un amplio operativo en 19 domicilios de Santiago, entre los que estaba la casa de Jere Klein, ubicado en Chicureo, comuna de Colina.

Se informó que este procedimiento se realizó en el marco de una investigación por tráfico de drogas y aunque no se encontraron sustancias ilícitas, Carabineros realizó un importante hallazgo. 

En el domicilio del cantante urbano se encontró una prensa que habría sido utilizada, presuntamente, para empaquetar droga para su posterior distribución, ya que tras una prueba de campo, el resultado arrojó positivo en clorhidrato de cocaína.

Esta es la prensa que encontró Carabineros en casa de Jere Klein

En el programa "Contigo En La Mañana" de Chilevisión se mostró la prensa de droga encontrada en el domicilio del artista e intérprete de "Ando".

