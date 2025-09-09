 Quién es Jere Klein: El cantante urbano imputado tras allanamiento en su casa por drogas - Chilevisión
Minuto a minuto
Jere Klein reapareció en redes tras allanamiento a su casa: Compartió foto en pleno estadio VIDEO | “Quedamos atónitos”: Asombro por avistamiento de inusual pudú albino en los bosques de Chiloé “Planeaba irse a una comuna más segura”: La decisión que no logró cumplir hombre asesinado en Lampa Quién es Jere Klein: El cantante urbano imputado tras allanamiento en su casa por drogas Captan descontrolado incendio en Recoleta: Hay riesgo de propagación a viviendas vecinas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
09/09/2025 22:11

Quién es Jere Klein: El cantante urbano imputado tras allanamiento en su casa por drogas

El domicilio del artista ubicado en Colina fue registrado por Carabineros y en su interior se encontró una prensa que habría sido utilizada para actividades vinculadas a la venta de droga.

Publicado por CHV Noticias

Jere Klein ha estado presente durantes los últimos días en las portadas de los medios, pero no por motivos musicales: La tarde del lunes se realizó un gran operativo de Carabineros por tráfico de drogas, investigación por la que se allanaron varias propiedades, entre ellas la casa del cantante urbano en Chicureo.

La vivienda de Jeremías Tobar Llevul, su verdadero nombre, fue una de las 19 propiedades que fueron parte de procedimiento y en su interior se encontró una prensa con restos de clorhidrato de cocaína, la que habría sido utilizada para actividades vinculadas al narcotráfico, según la tesis de la investigación.

Pese a que el joven estaba en Colombia al momento del operativo, se informó que se encuentra en calidad de imputado en la investigación, pero sin orden de detención.

¿Quién es Jere Klein?

Jeremías Tobar, más conocido como Jere Klein, actualmente tiene 19 años, nació el 4 de marzo de 2006, creció en la villa Santa Anita, de Lo Prado y se inició en la música a los 14 años.

Su éxito masivo llegó a los 17 años con el lanzamiento de su primer álbum titulado Énfasis, con canciones que lo llevaron a consolidarse como el chileno más escuchado del año 2023 en la plataforma Spotify.

Por otro lado, en junio de ese mismo año el cantante fue detenido por carabineros en La Granja, tras ser sorprendido en un vehículo sin licencia y portando 30 gramos de marihuana.

En la actualidad posee la canción más escuchada en Chile en la plataforma Spotify: Su más reciente lanzamiento titulado TODO KE VER y mantiene otros 6 temas en el Top 50 de Chile.

Durante el procedimiento policial, Tobar estaba fuera del país, lo que dejó ver a través de sus fotos en redes sociales.

Como resultado del operativo, 14 personas fueron detenidas durante el lunes, este martes fueron formalizados y 6 de ellos quedaron en prisión preventiva. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Lo último

Lo más visto

VIDEO | “Miss machete”: Reina de belleza protagonizó violenta pelea a cuchillo en disco de Valdivia

Katia Hoffmann, segundo lugar en el concurso Miss Valdivia, acuchilló a otra joven a la salida de un local nocturno. A través de redes sociales, se han viralizado registros del enfrentamiento.

09/09/2025

“Me dijo que debíamos…”: Hija reveló relato clave del ritual mapuche donde murió su padre

En agosto, una ceremonia de sanación realizada a orillas del río Pilmaiquén terminó con una adolescente de 15 años y un hombre adulto fallecidos, tras ser arrastrados por el caudal. Este es un testimonio de una testigo.

09/09/2025

Captan descontrolado incendio en Recoleta: Hay riesgo de propagación a viviendas vecinas

El siniestro está afectando a una propiedad entre las calles Río de Janeiro y Eusebio Lillo.

09/09/2025

Los Ratones vs. Los Polleros: La histórica rivalidad en la mira por crimen de Baby Bandito

Según un reportaje de CHV Noticias, esta disputa territorial que atemoriza las calles de Cerro Navia sería un antecedente clave en la investigación del asesinato de Kevin Olguín.

08/09/2025