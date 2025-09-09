Quién es Jere Klein: El cantante urbano imputado tras allanamiento en su casa por drogas - Chilevisión

El domicilio del artista ubicado en Colina fue registrado por Carabineros y en su interior se encontró una prensa que habría sido utilizada para actividades vinculadas a la venta de droga.

Jere Klein ha estado presente durantes los últimos días en las portadas de los medios, pero no por motivos musicales: La tarde del lunes se realizó un gran operativo de Carabineros por tráfico de drogas, investigación por la que se allanaron varias propiedades, entre ellas la casa del cantante urbano en Chicureo.

La vivienda de Jeremías Tobar Llevul, su verdadero nombre, fue una de las 19 propiedades que fueron parte de procedimiento y en su interior se encontró una prensa con restos de clorhidrato de cocaína, la que habría sido utilizada para actividades vinculadas al narcotráfico, según la tesis de la investigación.

Pese a que el joven estaba en Colombia al momento del operativo, se informó que se encuentra en calidad de imputado en la investigación, pero sin orden de detención.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Quién es Jere Klein?

Jeremías Tobar, más conocido como Jere Klein, actualmente tiene 19 años, nació el 4 de marzo de 2006, creció en la villa Santa Anita, de Lo Prado y se inició en la música a los 14 años.

Su éxito masivo llegó a los 17 años con el lanzamiento de su primer álbum titulado Énfasis, con canciones que lo llevaron a consolidarse como el chileno más escuchado del año 2023 en la plataforma Spotify.

Por otro lado, en junio de ese mismo año el cantante fue detenido por carabineros en La Granja, tras ser sorprendido en un vehículo sin licencia y portando 30 gramos de marihuana.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

En la actualidad posee la canción más escuchada en Chile en la plataforma Spotify: Su más reciente lanzamiento titulado TODO KE VER y mantiene otros 6 temas en el Top 50 de Chile.

Durante el procedimiento policial, Tobar estaba fuera del país, lo que dejó ver a través de sus fotos en redes sociales.

Como resultado del operativo, 14 personas fueron detenidas durante el lunes, este martes fueron formalizados y 6 de ellos quedaron en prisión preventiva.