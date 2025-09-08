 Fuera del país y en lancha: Los últimos posteos de Jere Klein antes de allanamiento en su casa - Chilevisión
08/09/2025 18:39

Fuera del país y en lancha: Los últimos posteos de Jere Klein antes de allanamiento en su casa

La vivienda del artista fue allanada junto a otros 18 domicilios como parte de una investigación por tráfico de drogas, sin embargo, de acuerdo a sus últimas publicaciones, el cantante se encontraría fuera del país.

Publicado por CHV Noticias

La tarde de este lunes Carabineros allanó la casa del cantante urbano Jeremías Tobar, más conocido como Jere Klein, en Chicureo.

Se trató de operativo a cargo del OS-7 de Carabineros en el que, además de la vivienda del intérprete ubicada en Colina, se allanaron otros 18 domicilios en Cerro Navia.

De acuerdo a lo informado por Contigo En Directo, al interior del inmueble del artista fue hallada una prensa, la cual sería utilizada para actividades vinculadas al tráfico de drogas.

Los últimos posteos de Jere Klein

Desde Carabineros indicaron que el cantante no mantenía una orden de detención, pero sí de ingreso a su inmueble.

En esa línea, se confirmó que el artista se encontraría fuera del país, presumiblemente en España.

Sin embargo, según sus últimos posteos en historias de Instagram, se encontraría de viaje en Medellín, Colombia.

Incluso, en uno de los registros compartidos por el cantante en las últimas horas, se le muestra en una lancha, con el mensaje: "Le gusta mi mundo, le gusta el narcotráfico".

