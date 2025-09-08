Carabineros allanó casa de cantante urbano Jere Klein en Chicureo: Esto fue lo que encontraron - Chilevisión

El allanamiento fue parte de un operativo del OS-7 de Carabineros que incluyó la revisión de otros 18 domicilios en la comuna de Cerro Navia.
La tarde de este lunes personal del OS-7 de Carabineros realizó un operativo de allanamiento en la vivienda ubicada en Chicureo del cantante urbano conocido como Jere Klein.
Según consignó Contigo En Directo, se trató de un procedimiento vinculado a una investigación por tráfico de drogas, en el cual se allanaron otros 18 inmuebles en Cerro Navia.
Acorde a lo señalado desde Carabineros, el artista, cuyo nombre real es Jeremías Tobar, no mantiene una orden de detención, pero sí de ingreso a su inmueble.
De momento se conoce que al interior del domicilio del cantante se habría encontrado una prensa, la cual presuntamente habría sido utilizada para prensar paquetes de droga, para su posterior distribución.
Esto último fue confirmado debido a que el elemento confiscado fue sometido por Carabineros a una prueba de campo, y esta arrojó positivo a clorhidrato de cocaína
EN DESARROLLO...