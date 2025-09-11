 OFICIAL: La Pampilla canceló el show de Jere Klein tras allanamiento en su casa - Chilevisión
11/09/2025 15:31

OFICIAL: La Pampilla canceló el show de Jere Klein tras allanamiento en su casa

El cantante urbano era uno de los artistas de la parrilla del popular evento dieciochero en Coquimbo. Sin embargo, tras su vínculo con una investigación policial, el municipio tomó una drástica decisión.

La Pampilla de Coquimbo 2025 canceló la presentación del cantante urbano Jere Klein, luego que se viera involucrado en una investigación por tráfico de drogas.

Según explicó el municipio de dicha ciudad, la decisión se adoptó "en resguardo de la realización de este importante evento y ante la incertidumbre de la situación que afecta al artista, que enfrenta una investigación policial".

"En la actual gestión municipal se promueve el arte y la cultura, en sus diferentes manifestaciones artísticas, incluyendo la música urbana, donde diversos exponentes se han presentado en la fiesta más grande de Chile con gran éxito, por lo que es lamentable tener que adoptar esta decisión ante eventualidades externas que pueden afectar la realización del evento", dice el comunicado oficial.

El intérprete de Ando formaba parte de la parrilla del evento de Fiestas Patrias más grande del país, que tiene como artistas confirmados a Los Fabullosos Cadillacs, Pablo Chill-E, DrefQuila, María José Quintanilla, Macha y el Bloque Depresivo, entre otros.

La investigación policial que complica a Jere Klein

Durante la tarde del pasado lunes, se realizó un allanamiento en la casa de Jeremías Tobar ubicada en el sector de Chicureo, comuna de Colina.

El operativo fue parte de una investigación vinculada a una banda de narcotráfico que incluyó a casi una veintena de domicilios.

Durante el procedimiento, al interior de la vivienda se encontró una prensa con restos de clorhidrato de cocaína, la que habría sido utilizada para actividades vinculadas al narcotráfico, según la tesis de la investigación.

Pese a que el joven estaba en Colombia al momento del operativo, se informó que se encuentra en calidad de imputado en la investigación, pero sin orden de detención.

