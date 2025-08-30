Fiesta de la Pampilla 2025: Revisa acá la programación diaria de artistas - Chilevisión

La celebración se llevará a cabo entre el 17 y 20 de septiembre, con un valor de $2.000 por persona y $10.000 por vehículo. Conoce a continuación la parrilla completa de artistas por día.

A solo días para que comiencen las fiestas patrias, se reveló la parrilla de artistas de la icónica Fiesta de la Pampilla de Coquimbo, la cual se celebrará entre el 17 y 20 de septiembre.

Este año la animación estará a cargo de Emilia Dides y Mario Cisternas en el escenario Monumental, mientras que en el escenario La pérgola la conducción será de Nabila del Mar.

El valor de las entradas será de $2.000 por persona y $10.000 por vehículo. En tanto, el ingreso será gratuito para niños menores de 10 años, adultos mayores de 60 y personas con discapacidad que presenten su credencial.

Parrilla de artistas Fiesta La Pampilla 2025

Revisa a continuación el detalle de la programación por día y escenario:

17 de septiembre

Sector Pérgola

DJ Muska

Dulcemanía

Raytrayen

Los Pachangos

Los Gatos Buenos

Lucky Brown

Drefquila

Escenario Monumental

DJ Cayuso

Seleccionado de Danza “Coquimbo Tiene Talento”

Pablo Chill-E y Pablito Pesadilla

Jere Klein

Freestyle Ente, El heredero al trono junto a Trilogía (Kaiser, Teorema, El Menor, The Host y Atenea)

Bayron Fire