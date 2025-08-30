 Fiesta de la Pampilla 2025: Revisa acá la programación diaria de artistas - Chilevisión
30/08/2025 08:59

Fiesta de la Pampilla 2025: Revisa acá la programación diaria de artistas

La celebración se llevará a cabo entre el 17 y 20 de septiembre, con un valor de $2.000 por persona y $10.000 por vehículo. Conoce a continuación la parrilla completa de artistas por día.

Publicado por Gabriela Valdés

A solo días para que comiencen las fiestas patrias, se reveló la parrilla de artistas de la icónica Fiesta de la Pampilla de Coquimbo, la cual se celebrará entre el 17 y 20 de septiembre.

Este año la animación estará a cargo de Emilia Dides y Mario Cisternas en el escenario Monumental, mientras que en el escenario La pérgola la conducción será de Nabila del Mar.

El valor de las entradas será de $2.000 por persona y $10.000 por vehículo. En tanto, el ingreso será gratuito para niños menores de 10 años, adultos mayores de 60 y personas con discapacidad que presenten su credencial.

Parrilla de artistas Fiesta La Pampilla 2025

Revisa a continuación el detalle de la programación por día y escenario:

17 de septiembre

Sector Pérgola

  • DJ Muska
  • Dulcemanía
  • Raytrayen
  • Los Pachangos
  • Los Gatos Buenos
  • Lucky Brown
  • Drefquila

Escenario Monumental

  • DJ Cayuso
  • Seleccionado de Danza “Coquimbo Tiene Talento”
  • Pablo Chill-E y Pablito Pesadilla
  • Jere Klein
  • Freestyle Ente, El heredero al trono junto a Trilogía (Kaiser, Teorema, El Menor, The Host y Atenea)
  • Bayron Fire

18 de septiembre

Sector Pérgola

  • DJ Muska
  • Show de la Tía Nina y el Tío Pedro
  • Chapilcano
  • Maihuén de Los Ángeles
  • Tributo a Silvio Rodríguez: Raúl Filca
  • Charly y su Albacora
  • Erick Berríos
  • Los Nocheros

Escenario Monumental

  • DJ Cayuso
  • Solista “Coquimbo Tiene Talento”
  • Alas de mi Patria
  • Grupo RAM
  • Los Maravillosos de José Villanueva
  • Inti Illimani
  • Santa Feria

19 de septiembre

Sector Pérgola

  • DJ Muska
  • Tranimundo
  • Arrieros de Chile
  • Agua Santa
  • Los Viejos Negros
  • Jorge Alis
  • Los Charros de Lumaco

Escenario Monumental

  • DJ Cayuso
  • Seleccionado Banda “Coquimbo Tiene Talento”
  • Seleccionado Danza “Coquimbo Tiene Talento”
  • Andy y Jaque
  • Pincheiras del Sur
  • Los Tres
  • Los Fabulosos Cadillacs

20 de septiembre

Sector Pérgola

  • DJ Muska
  • Happy Fiesta Divertida
  • Coinahue
  • Gladiadores del Puerto
  • Franco El Gorilla
  • Axé Bahía

Escenario Monumental

  • DJ Cayuso
  • Seleccionado Banda “Coquimbo Tiene Talento”
  • Seleccionado Danza “Coquimbo Tiene Talento”
  • María José Quintanilla
  • Macha y El Bloque Depresivo
  • Vikings 5
  • Ráfaga

 

