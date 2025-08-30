Fiesta de la Pampilla 2025: Revisa acá la programación diaria de artistas - Chilevisión

La celebración se llevará a cabo entre el 17 y 20 de septiembre, con un valor de $2.000 por persona y $10.000 por vehículo. Conoce a continuación la parrilla completa de artistas por día.
A solo días para que comiencen las fiestas patrias, se reveló la parrilla de artistas de la icónica Fiesta de la Pampilla de Coquimbo, la cual se celebrará entre el 17 y 20 de septiembre.
Este año la animación estará a cargo de Emilia Dides y Mario Cisternas en el escenario Monumental, mientras que en el escenario La pérgola la conducción será de Nabila del Mar.
El valor de las entradas será de $2.000 por persona y $10.000 por vehículo. En tanto, el ingreso será gratuito para niños menores de 10 años, adultos mayores de 60 y personas con discapacidad que presenten su credencial.
Parrilla de artistas Fiesta La Pampilla 2025
Revisa a continuación el detalle de la programación por día y escenario:
17 de septiembre
Sector Pérgola
- DJ Muska
- Dulcemanía
- Raytrayen
- Los Pachangos
- Los Gatos Buenos
- Lucky Brown
- Drefquila
Escenario Monumental
- DJ Cayuso
- Seleccionado de Danza “Coquimbo Tiene Talento”
- Pablo Chill-E y Pablito Pesadilla
- Jere Klein
- Freestyle Ente, El heredero al trono junto a Trilogía (Kaiser, Teorema, El Menor, The Host y Atenea)
- Bayron Fire
18 de septiembre
Sector Pérgola
- DJ Muska
- Show de la Tía Nina y el Tío Pedro
- Chapilcano
- Maihuén de Los Ángeles
- Tributo a Silvio Rodríguez: Raúl Filca
- Charly y su Albacora
- Erick Berríos
- Los Nocheros
Escenario Monumental
- DJ Cayuso
- Solista “Coquimbo Tiene Talento”
- Alas de mi Patria
- Grupo RAM
- Los Maravillosos de José Villanueva
- Inti Illimani
- Santa Feria
19 de septiembre
Sector Pérgola
- DJ Muska
- Tranimundo
- Arrieros de Chile
- Agua Santa
- Los Viejos Negros
- Jorge Alis
- Los Charros de Lumaco
Escenario Monumental
- DJ Cayuso
- Seleccionado Banda “Coquimbo Tiene Talento”
- Seleccionado Danza “Coquimbo Tiene Talento”
- Andy y Jaque
- Pincheiras del Sur
- Los Tres
- Los Fabulosos Cadillacs
20 de septiembre
Sector Pérgola
- DJ Muska
- Happy Fiesta Divertida
- Coinahue
- Gladiadores del Puerto
- Franco El Gorilla
- Axé Bahía
Escenario Monumental
- DJ Cayuso
- Seleccionado Banda “Coquimbo Tiene Talento”
- Seleccionado Danza “Coquimbo Tiene Talento”
- María José Quintanilla
- Macha y El Bloque Depresivo
- Vikings 5
- Ráfaga