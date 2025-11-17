Es ex pareja de cantante urbano: Lucas Cepeda confirma su relación amorosa con románticas fotos - Chilevisión

Lucas Cepeda, futbolista de Colo Colo, confirmó que está disfrutando de una nueva relación amorosa y presentó a su pareja en redes sociales.

El jugador nacional apareció en unas románticas fotos junto a Steffi Elizondo, influencer que tiene casi 130 mil seguidores en Instagram.

La joven subió unas imágenes en las que el delantero la está abrazando, acompañando todo con el mensaje: "Tú me dejas brillar".

La respuesta de Lucas Cepeda a Steffi Elizondo

La respuesta del ariete de 23 años no tardó en llegar. "Te adoro. Eres la mejor", le escibrió en dos comentarios diferentes que no tardaron en viralizarse.

Con esto, Cepeda ratifica su romance con Elizondo, quien anteriormente estuvo emparejada con el reconocido cantante urbano Jere Klein.

La novia del jugador del Cacique tiene un emprendimiento de ropa, el que suele promocionar a través de las redes sociales y que tiene gran éxito.

Tras la oficialización del romance, los usuarios no tardaron en repletar de comentarios el Instagram de la joven y le desearon lo mejor a ambos.

Mira el posteo acá