Quién es Myles Borne, la pareja de Stephanie Vaquer que la felicitó tras su título en WWE - Chilevisión

Lo que era un secreto se terminó por confirmar esta semana. Stephanie Vaquer ratificó su relación con Myles Borne.

La Primera, que hizo historia al convertirse en campeona mundial de la WWE, acaparó miradas por dar a conocer su vínculo con el luchador profesional.

¿Cómo se supo todo? Por un posteo del propio atleta en el que felicitaba a la chilena tratándola de "mi amor", a lo que la sanfernandina le respondió "te amo".

Myles Borne: ¿Quién es la pareja de Stephanie Vaquer?

Borne, cuyo nombre real es David Bostian, es un luchador nacido en Carolina del Norte, Estados Unidos, en mayo de 1999.

Actualmente, el deportista norteamericano forma parte de la marca NXT, perteneciente a la WWE, en la que lucha por quedarse con el título.

Su debut en la industria fue en junio del 2022 en el evento "NXT Level Up", ganando una batalla real este año que le permitió ser el retador al título de la compañía en mayo pasado.

De acuerdo a diversos portales, Bastian nació con "hipertensión pulmonar persistente". Si bien puede subirse al ring, uno de los efectos de la patología es la pérdida auditiva.

Tras confirmar su romance con Stephanie Vaquer, el Instagram del estadounidense se llenó de comentarios de fanáticos nacionales.