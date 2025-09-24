Pareja de Stephanie Vaquer le dedicó sentido mensaje por su histórico campeonato mundial en la WWE - Chilevisión

El luchador Myles Borne se pronunció por primera vez para felicitar públicamente a Stephanie Vaquer, luego de que la chilena se convirtiera en la primera latinoamericana en ser campeona mundial de la WWE.

Vaquer, apodada también como "La Primera", se colgó el cinturón tras derrotar a la excampeona japonesa Iyo Sky en el Wrestlepalooza del pasado sábado 20 de septiembre.

Un evento con el que miles de fanáticos se emocionaron al ver cómo la oriunda de San Fernando hacía historia en Estados Unidos.

Pareja de Stephanie Vaquer le dedicó sentido mensaje por su histórico título en la WWE

A través de su cuenta de Instagram, Myles Borne compartió una foto de ambos con palabras cargadas de admiración hacia Vaquer. "Estoy tan orgulloso de ti. Eres tan especial e increíble dentro y fuera del ring", comenzó.

"Nunca dudé de ti ni un momento; sigue alcanzando las estrellas, mi amor", agregó para finalizar con un "felicidades mi campeona, te amo".

Ahora la Dark Angel deberá defender su campeonato mundial el próximo 11 de octubre cuando se desarrolle la séptima edición del evento Crown Jewels. Su rival aún no está confirmada.