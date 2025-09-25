De Haaland a Messi: Las estrellas que han ganado la Bota de Oro del Mundial Sub 20 - Chilevisión

Este sábado 27 de septiembre comienza en Chile el Mundial Sub 20 de la FIFA 2025, torneo que reúne a 24 selecciones y que volverá a disputarse en el país después de casi cuatro décadas.

Junto con el título de campeón mundial, la cita planetaria entrega en cada edición el premio al goleador de la competición, conocido como la Bota de Oro.

El galardón es entregado tradicionalmente desde 1977 y lo han recibido jugadores de selecciones de todo el planeta. Sin embargo, Brasil y Argentina llevan la delantera con 4 jugadores cada uno.

Entre ellos hay figuras de la talla de Lionel Messi y Sergio "Kun" Agüero, mientras que el último en quedarse con el trofeo fue el italiano Cesare Casadei, actual jugador del Torino.

Ganadores de la Bota de Oro (1977-2023)

Mundial Sub 20 Túnez (1977): Aguinaldo Roberto Gallon (Brasil), con 4 goles.

Mundial Sub 20 Japón (1979): Ramón Díaz (Argentina), con 8 goles.

Mundial Sub 20 Australia (1981): Mark Koussas (Australia), con 4 goles.

Mundial Sub 20 México (1983): Geovani Silva (Brasil), con 6 goles.

Mundial Sub 20 Unión Soviética (1985): Sebastián Losada (España), con 3 goles.

Mundial Sub 20 Chile (1987): Marcel Witeczek (Alemania Federal), con 7 goles.

Mundial Sub 20 Arabia Saudita (1989): Oleg Salenko (Unión Soviética), con 5 goles.

Mundial Sub 20 Portugal (1991): Serguei Cherbakov (Unión Soviética), con 5 goles.

Mundial Sub 20 Australia (1993): Henry Zambrano (Colombia), con 3 goles.

Mundial Sub 20 Catar (1995): Joseba Etxeberria (España), con 7 goles.

Mundial Sub 20 Malasia (1997): Adaílton Martins (Brasil), con 10 goles.

Mundial Sub 20 Nigeria (1999): Pablo Couñago (España), con 5 goles.

Mundial Sub 20 Argentina (2001): Javier Saviola (Argentina), con 11 goles.

Mundial Sub 20 Emirátos Árabes (2003): Eddie Johnson (EEUU), con 4 goles.

Mundial Sub 20 Paises Bajos (2005): Lionel Messi (Argentina), con 6 goles.

Mundial Sub 20 Canadá (2007): Sergio Agüero (Argentina), con 6 goles.

Mundial Sub 20 Egipto (2009): Dominic Adiyiah (Ghana), con 8 goles.

Mundial Sub 20 Colombia (2011): Henrique Almeida (Brasil), con 5 goles.

Mundial Sub 20 Turquía (2013): Ebenezer Assifuah (Ghana), con 6 goles.

Mundial Sub 20 Nueva Zelanda (2015): Victor Kovalenko (Ucrania), con 5 goles.

Mundial Sub 20 Corea del Sur (2017): Riccardo Orsolini (Italia), con 5 goles.

Mundial Sub 20 Polonia (2019): Erling Haaland (Noruega), con 9 goles.

Mundial Sub 20 Argentina (2023): Cesare Casadei (Italia), con 7 goles.

¿Dónde ver el Mundial Sub 20 de Chile 2025?

El Mundial Sub 20 2025 lo podrás ver por las pantallas de Chilevisión, señal que te llevará una amplia cobertura en todas sus plataformas.