Impacto: Ex promesa del fútbol sufre intento de asesinato y está hospitalizado en Francia - Chilevisión

Consternación ha causado en Francia el intento de asesinato a Yann Gueho, ex promesa del fútbol local que fue apuñalado.

De acuerdo a medios locales, el otrora jugador fue atacado brutalmente en Choisy-le-Roi el pasado 9 de noviembre mientras estaba con un amigo.

El ex futbolista quedó con heridas en el pecho, permaneciendo desde entonces en estado de gravedad en un centro asistencial de París.

Tras la apertura de la investigación, dos sujetos fueron detenidos por el delito de tentativa de homicidio, quedando ambos en prisión preventiva por orden de un tribunal.

Las circunstancias del caso y los motivos de la agresión no han sido esclarecidos, donde la Policía sigue recopilando antecedentes en los que no se descarta la participación de más personas.

La historia de Yann Gueho, el jugador que más prometía en Francia

Nacido en 1994, Gueho hizo inferiores en el Nantes, Lille y llegó hasta el Chelsea de Inglaterra, donde deslumbraba por su enorme talento.

Adi Viveash, uno de sus ex entrenadores en el cuadro de Londres, afirmó hace unos años que su talento era descomunal, llegando a superar a lo que mostraron posteriormente jugadores más jóvenes como Kylian Mbappé (26) o Ousmane Dembélé (28).

Sin embargo, su carrera a nivel profesional no despegó y se vio involucrado en diferentes delitos, llegando a ser condenado a los 18 años al comprobarse su participación robos a mano armada y hurto en viviendas.

Tras salir de prisión e intentar destacar en el fútbol en el París FC, finalmente se retiró a los 25 años y se dedicó a la vida familiar y a otras labores.