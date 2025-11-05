Chile no pudo ante la efectividad de Francia y se estrenó con derrota en el Mundial Sub 17 - Chilevisión

Chile tuvo un amargo estreno por la fase de grupos del Mundial Sub 17, luego de caer 2-0 ante Francia este miércoles.

La Roja arrancó su periplo en la cita planetaria de Qatar con un parejo encuentro frente a los galos, donde tuvo claras chances para llevarse un mejor resultado.

En el primer tiempo, los nacionales estuvieron muy sólidos en defensa y contaron con opciones con remates de Martín Jiménez, Jhon Cortés y Yastin Cuevas.

De hecho, este último, delantero de Colo Colo, lo intentó con disparo de casi mitad de cancha y con un sombrero que no pudo caer en la portería de los galos.

Las pelotas detenidas le cuestan caro a La Roja

En el complemento, el duelo siguió con la misma tónica y el propio Cortés no pudo aprovechar una buena jugada colectiva en favor de los nacionales.

La apertura de la cuenta llegó a los 54 minutos con Christ Batola, quien batió al arquero Vicente Villegas con un preciso tiro libre.

Posteriormente, Remi Himbert aumentó la diferencia en favor de Les Bleus con un certero cabezazo tras otro balón detenido.

Pese al ingreso de Zidane Yáñez, los pupilos de Sebastián Miranda no pudieron descontar y hasta se salvaron con un disparo que dio en el palo.

Con este resultado, La Roja se queda sin puntos en el Grupo K del Mundial Sub 20, el que tiene como líderes a los galos junto a Canadá que superó a Uganda.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile por el Mundial Sub 17?

El próximo partido de Chile en el Mundial Sub 17 será el sábado 8 de noviembre, día en que se medirá a Uganda a partir de las 9:30 horas.

Por su parte, Francia chocará contra Canadá en la misma jornada desde las 10:30 horas.