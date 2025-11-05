Chile vs Francia: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por el Mundial Sub 17 - Chilevisión

La Roja inicia su camino en el Mundial Sub 17 ante Francia, partido que es válido por el Grupo K y que se juega en el Aspire Zone Compex de Doha, Qatar.
Miércoles 5 de noviembre de 2025 | 09:01
La Selección Chilena tiene su esperado debut en el Mundial Sub 17, chocando este miércoles nada menos que ante Francia.
Con un plantel lleno de ilusiones comandado por el entrenador Sebastián Miranda, La Roja va por sus primeros puntos en el Grupo K de la cita planetaria que se juega en Qatar.
El rival en esta oportunidad es el poderoso elenco galo, quienes cuentan con algunos jugadores que ya tienen minutos en el profesionalismo y que pretende llegar a instancias finales del torneo.
El partido de Chile ante Francia, válido por la fecha 1° del Mundial Sub 17, será transmitido en vivo por Chilevisión.
Además de la TV abierta, este tremendo encuentro lo podrás ver online y totalmente gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el cotejo, debes realizar el siguiente proceso:
El compromiso del combinado nacional contra Les Bleus inicia a las 12:45 horas de Chile de este miércoles 5 de noviembre, disputándose en el Aspire Zone Compex de Doha, Qatar.