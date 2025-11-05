Chile vs Francia: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por el Mundial Sub 17 - Chilevisión

La Selección Chilena tiene su esperado debut en el Mundial Sub 17, chocando este miércoles nada menos que ante Francia.

Con un plantel lleno de ilusiones comandado por el entrenador Sebastián Miranda, La Roja va por sus primeros puntos en el Grupo K de la cita planetaria que se juega en Qatar.

El rival en esta oportunidad es el poderoso elenco galo, quienes cuentan con algunos jugadores que ya tienen minutos en el profesionalismo y que pretende llegar a instancias finales del torneo.

Chile vs Francia por el Mundial Sub 17: Dónde verlo GRATIS

El partido de Chile ante Francia, válido por la fecha 1° del Mundial Sub 17, será transmitido en vivo por Chilevisión.

Además de la TV abierta, este tremendo encuentro lo podrás ver online y totalmente gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Chile vs Francia GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el cotejo, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de Chile vs Francia?

El compromiso del combinado nacional contra Les Bleus inicia a las 12:45 horas de Chile de este miércoles 5 de noviembre, disputándose en el Aspire Zone Compex de Doha, Qatar.