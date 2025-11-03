Chile vs Francia: Cuándo y a qué hora debuta La Roja en el Mundial Sub 17 - Chilevisión

La Selección Chilena se medirá a Francia en su esperado debut por el Mundial Sub 17, torneo que en esta oportunidad se desarrollará en Qatar e un nuevo fórmato.

La Roja forma parte del Grupo K y arrancará su participación contra el conjunto galo, uno de los grandes favoritos a llegar a instancias definitivas.

Tras enfrentar a la escuadra europea, los dirigidos por Sebastián Miranda disputarán otros dos compromisos ante Uganda y Canadá.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile y Francia el partido por Mundial Sub 17?

El partido entre Chile y Francia está programado para este miércoles 5 de noviembre a las 12:45 horas de nuestro país.

El estreno del combinado nacional en el Mundial Sub 17 se llevará a cabo en el Aspire Zone Compex de Doha, Qatar.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile vs Francia?

El encuentro de La Roja contra Les Bleus será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en el que encontrarás una completísima cobertura.

Además, en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV podrás ver este importante duelo de manera online y completamente gratis.