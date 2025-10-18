Colombia le ganó a Francia por 1 a 0 y se queda con el tercer lugar del Mundial Sub 20 - Chilevisión

Las selecciones sub 20 de Colombia y Francia se midieron en un intenso encuentro por la definición del tercer y cuarto puesto del Mundial Sub 20 Chile 2025 en el Estadio Nacional frente a más de 25 mil personas.

A solo dos minutos de comenzado el encuentro, el equipo de Colombia realizó una presión alta a la salida del conjunto francés, lo que aprovechó el creativo Óscar Perea para abrir el marcador.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Tras el primer gol, Francia se lanzó al ataque por el empate, dominando la pelota por algunos momentos, sin embargo, no dejan de tener problemas que son aprovechados por los colombianos.

Zidane sufrió una caída en el área tras un choque con Mosquera, el árbitro fue al VAR por posible penal. Pese a eso, se determina que no existió falta. Ambos equipos se van al descanso con solo un gol de diferencia. VER MÁS DEL MUNDIAL SUB 20

La última oportunidad para Francia cayó a los 82' cuando el árbitro pita penal, pero desde Colombia piden revisión aumentando la tensión en la cancha. Minutos más tarde, en el tiempo agregado, desde el conjunto colombiano piden penal, sin embargo, el árbitro resolvió rápido.