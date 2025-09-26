Tarjeta verde y rol clave de entrenadores: Así funciona el innovador VAR en el Mundial Sub 20 - Chilevisión

Ya está todo listo. Este sábado comienza el esperado Mundial Sub 20 2025, competencia que por segunda vez en la historia se desarrollará en Chile.

La cita planetaria tendrá como una de sus grandes novedades los cambios en el VAR, el que no funcionará de la manera que se conoce habitualmente.

En esta oportunidad, se implementará el Football Video Support (FVS) que cambia el formato aplicado en prácticamente todos los torneos.

¿Cómo funciona el VAR en el Mundial Sub 20?

A diferencia de lo que ocurre actualmente, con los jueces recibiendo llamados desde una cabina por acciones dudosas, esta nueva tecnología deja todo en manos de los entrenadores.

En concreto, cada equipo tendrá dos solicitudes por partido. Para ocupar cada una de ellas deberán mostrar una tarjeta verde en señal de que desean la revisión de una jugada.

Al igual que con el VAR las tradicional, las situaciones en las que se puede pedir son:

Goles convertidos

Posibles penales

Expulsión de algún jugador

Confusión de identidad de algún futbolista

El FVS ya fue ocupado en algunas competencias, entre las que está el Mundial Sub 20 Femenino realizado en Colombia el 2024 en el que tuvo un positivo balance.

¿Dónde ver el Mundial Sub 20 de Chile 2025?

El Mundial Sub 20 2025 lo podrás ver por las pantallas de Chilevisión, señal que te llevará una amplia cobertura en todas sus plataformas.